В Кремле отвергли заявления о причастности России к ситуации с мигрантами у границ ЕС

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Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Заявления о причастности Москвы к данной ситуации не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле отвергли заявления о причастности России к ситуации с мигрантами у границ ЕС
  • РИА Новости

«Первые подобные заявления об эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг заявления западных политиков о якобы причастности России к миграционному кризису на границах.

Также госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил отсутствие доказательств, которые бы указывали на причастность России к сложившейся ситуации.

В Кремле отмечали, что в Москве считают абсолютно безответственными и неприемлемыми эти слова польского премьера.

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