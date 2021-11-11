В Кремле отвергли заявления о причастности России к ситуации с мигрантами у границ ЕС
- РИА Новости
«Первые подобные заявления об эфемерной причастности России к происходящему сделал премьер-министр Польши. Вчера я уже давал оценку этим заявлениям. Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг заявления западных политиков о якобы причастности России к миграционному кризису на границах.
Также госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил отсутствие доказательств, которые бы указывали на причастность России к сложившейся ситуации.
В Кремле отмечали, что в Москве считают абсолютно безответственными и неприемлемыми эти слова польского премьера.