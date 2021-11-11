Россиянин Жуков получил 10 лет тюрьмы в США за киберпреступления

Суд в Нью-Йорке 10 ноября приговорил гражданина России Александра Жукова к 10 годам тюрьмы за мошенничество в киберсфере.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минюста США. Отмечается, что Жукова также обязали выплатить компенсацию в размере $3,8 млн. Ранее в США гражданину России Евгению Полянину предъявили обвинения в киберпреступлениях.