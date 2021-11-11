Россиянин Жуков получил 10 лет тюрьмы в США за киберпреступления

Короткая ссылка
Суд в Нью-Йорке 10 ноября приговорил гражданина России Александра Жукова к 10 годам тюрьмы за мошенничество в киберсфере.
Россиянин Жуков получил 10 лет тюрьмы в США за киберпреступления
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минюста США.

Отмечается, что Жукова также обязали выплатить компенсацию в размере $3,8 млн.

Ранее в США гражданину России Евгению Полянину предъявили обвинения в киберпреступлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить