В США предъявили обвинения в киберпреступлениях гражданину России
- Reuters
«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить $13 млн со своих жертв», — цитирует РИА Новости Гарленда.
Он отметил, что из этой суммы властям удалось конфисковать $6,1 млн.
Прокурор также выразил надежду, что власти любых стран, где укрываются хакеры, будут выдавать их.
Ранее сообщалось, что власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины.