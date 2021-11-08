В США предъявили обвинения в киберпреступлениях гражданину России

В США гражданину России Евгению Полянину предъявлены обвинения в киберпреступлениях, сообщил американский генпрокурор Меррик Гарленд.

«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить $13 млн со своих жертв», — цитирует РИА Новости Гарленда.

Он отметил, что из этой суммы властям удалось конфисковать $6,1 млн.

Прокурор также выразил надежду, что власти любых стран, где укрываются хакеры, будут выдавать их.

Ранее сообщалось, что власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины.