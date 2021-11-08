CNN: в США намерены обвинить россиянина и украинца в киберпреступлениях

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Власти США намерены предъявить связанные с кибервымогательствами обвинения гражданам России и Украины, сообщает CNN.
CNN: в США намерены обвинить россиянина и украинца в киберпреступлениях
  • Reuters

Отмечается, что россиянин Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский являются предполагаемыми членами хакерской группировки REvil.

Согласно данным телеканала, Полянин и Васинский будут обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

Также в материале утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн.

Ранее директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса Соединённых Штатов заявил, что хакеры стали реже атаковать с российской территории.

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