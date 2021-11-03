Белый дом: хакеры стали реже атаковать с территории России

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Директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса Соединённых Штатов заявил, что хакеры стали реже атаковать с российской территории.
Белый дом: хакеры стали реже атаковать с территории России
  • AP

«Я думаю, мы видели различимое снижение, но пока рано говорить о том, произошло ли оно из-за усилий российского руководства. Вполне может быть, что нарушители в этом пространстве просто залегли на дно, понимая, что для них наступило горячее время», — приводит РИА Новости его слова.

Российская сторона ранее неоднократно опровергала причастность к кибератакам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.

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