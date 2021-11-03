Белый дом: хакеры стали реже атаковать с территории России
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«Я думаю, мы видели различимое снижение, но пока рано говорить о том, произошло ли оно из-за усилий российского руководства. Вполне может быть, что нарушители в этом пространстве просто залегли на дно, понимая, что для них наступило горячее время», — приводит РИА Новости его слова.
Российская сторона ранее неоднократно опровергала причастность к кибератакам.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.