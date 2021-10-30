Небензя: Россия и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.

«Мы перезапустили сейчас диалог по кибербезопасности, который ведем. Мы договорились, насколько я знаю, с администрацией (США) информировать друг друга по каким-либо касающимся сторон инцидентам в киберсфере», — приводит ТАСС его слова.

Небензя отметил, что у Москвы есть свои озабоченности относительно действий Вашингтона.

«Как я понимаю, мы согласились, что сделаем все возможное, чтобы проинформировать другую сторону по поводу озабоченностей, которые они поднимают», — добавил он.

Ранее Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.