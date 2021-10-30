Небензя: Россия и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон договорились информировать друг друга о касающихся их инцидентах в сфере кибербезопасности.
Небензя: Россия и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере
  • Reuters

«Мы перезапустили сейчас диалог по кибербезопасности, который ведем. Мы договорились, насколько я знаю, с администрацией (США) информировать друг друга по каким-либо касающимся сторон инцидентам в киберсфере», — приводит ТАСС его слова.

Небензя отметил, что у Москвы есть свои озабоченности относительно действий Вашингтона.

«Как я понимаю, мы согласились, что сделаем все возможное, чтобы проинформировать другую сторону по поводу озабоченностей, которые они поднимают», — добавил он.

Ранее Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить