Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности

Диалог Москвы и Вашингттона по стратегической стабильности идёт без политизации, в деловом ключе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил подвижки по ряду вопросов после смены американской администрации.

«Началась пара диалогов, оба очень важные, один из них — по стратегической стабильности. Исходя из тех отчётов, которые я видел, у меня сложилось впечатление, что этот диалог развивается в деловом ключе и без политизации», — цитирует дипломата ТАСС.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении. По его словам, Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.