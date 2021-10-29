Небензя положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности
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Он отметил подвижки по ряду вопросов после смены американской администрации.
«Началась пара диалогов, оба очень важные, один из них — по стратегической стабильности. Исходя из тех отчётов, которые я видел, у меня сложилось впечатление, что этот диалог развивается в деловом ключе и без политизации», — цитирует дипломата ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении. По его словам, Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.