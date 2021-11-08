Байден заявил о выполнении обещания преследовать киберпреступников

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, США используют всю мощь федерального правительства, для того чтобы препятствовать киберпреступлениям.

Он добавил, что его администрация использует все возможные инструменты для защиты американцев и их интересов от киберугроз.

Ранее в США гражданину России Евгению Полянину предъявили обвинения в киберпреступлениях.

Как полагает ФБР, Полянин, вероятно, находится в Барнауле.