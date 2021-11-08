ФБР полагает, что разыскиваемый США по делу о киберпреступлениях находится в Барнауле

Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях россиянин Евгений Полянин, вероятно, находится в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

Reuters