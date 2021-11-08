ФБР полагает, что разыскиваемый США по делу о киберпреступлениях находится в Барнауле
Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях россиянин Евгений Полянин, вероятно, находится в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).
- Reuters
«Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле», — цитирует ведомство РИА Новости.
Ранее в США гражданину России Евгению Полянину предъявили обвинения в киберпреступлениях.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»