ИКАО отложила рассмотрение отчёта об инциденте с самолётом Ryanair до января 2022 года

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) принял решение отложить рассмотрение отчёта об инциденте с самолётом Ryanair до января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение отчёта о расследовании (ситуации с. — RT) рейсом Ryanair FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, подобное решение обосновано объёмом представленных данных и необходимостью дополнительных уточнений.

Ранее глава департамента по авиации белорусского Минтранса Артём Сикорский заявил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намеренно затягивает предоставление отчёта об инциденте с самолётом Ryanair 23 мая, чтобы оправдать санкции против Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что в столице готовы к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.