ИКАО отложила рассмотрение отчёта об инциденте с самолётом Ryanair до января 2022 года

Короткая ссылка
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) принял решение отложить рассмотрение отчёта об инциденте с самолётом Ryanair до января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
ИКАО отложила рассмотрение отчёта об инциденте с самолётом Ryanair до января 2022 года
  • AP

«Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение отчёта о расследовании (ситуации с. — RT) рейсом Ryanair FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года», — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, подобное решение обосновано объёмом представленных данных и необходимостью дополнительных уточнений.

Ранее глава департамента по авиации белорусского Минтранса  Артём Сикорский заявил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намеренно затягивает предоставление отчёта об инциденте с самолётом Ryanair 23 мая, чтобы оправдать санкции против Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что в столице готовы к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить