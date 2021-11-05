Минск заявил о затягивании ИКАО предоставления отчёта об инциденте с самолётом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намеренно затягивает предоставление отчёта об инциденте с самолётом Ryanair 23 мая, чтобы оправдать санкции против Белоруссии, заявил глава департамента по авиации Минтранса республики Артём Сикорский.

«Скорее всего, они (сроки. — RT) будут затягиваться, чтобы оправдывать санкционное давление», — цитирует его ТАСС.

По мнению Сикорского, коллеги из Европы стараются найти «более изощрённые формы давления на гражданскую авиацию» республики, однако это не связано с обеспечением безопасности. Он отметил, что Белоруссия будет принимать ответные меры, но такое взаимодействие противоречит международным законам.

Представитель Минтранса республики заверил общественность в безопасности белорусского неба, так как в противном случае комиссия ИКАО «уже бы зацепилась за каждую запятую, за каждый пробел».

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что в столице готовы к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.