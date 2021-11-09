Президент Никарагуа назвал ЕС и Европарламент фашистами

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Побеждающий на выборах президента Никарагуа действующий глава государства Даниэль Ортега заявил, что страны Европейского союза и Европарламент управляются фашистами и нацистами.
Президент Никарагуа назвал ЕС и Европарламент фашистами
  • AFP
  • © CESAR PEREZ / PRESIDENCIA NICARAGUA

«То, что сейчас известно как Европейский Союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством. И Европейский парламент —  большинство из них являются фашистами. Столько ненависти к народам, которые борются за независимость», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что Ортега побеждает на выборах главы государства после подсчёта 97,74% голосов, он набирает 75,92%.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворствомВ Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Власти Панамы заявили, что не считают легитимными прошедшие в Никарагуа президентские выборы.

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