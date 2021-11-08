Байден назвал прошедшие в Никарагуа выборы «притворством»

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Президент США Джо Байден назвал притворством и театральным представлением прошедшие 7 ноября в Никарагуа выборы главы государства, на которых лидирует действующий глава государства Даниэль Ортега в паре с супругой, вице-президентом Росарио Мурильо.
Байден назвал прошедшие в Никарагуа выборы «притворством»
  • AP

По мнению Байдена, выборы не были «ни свободными, ни честными» и «определённо не демократичными».

«Они закрыли независимые СМИ, посадили журналистов и представителей частного сектора и заставляли гражданские организации прекратить работу», — цитирует главу США Axios.

Байден пообещал использовать все дипломатические и экономические инструменты, чтобы «поддержать народ Никарагуа» и привлечь правительство Ортеги к ответственности.

Как ранее заявили в Совете ЕС, выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил линию США по непризнанию выборов в стране.

В июле США ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа, включая приближённых Даниэля Ортеги и членов их семей.

В Вашингтоне отметили, что санкционные меры были введены против лиц, которых в Штатах считают причастными к «подрыву демократии» и «подавлению мирных протестов» или связанными с «нарушениями прав человека».

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