Лавров осудил призывы по непризнанию выборов в Никарагуа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил линию США по непризнанию выборов в Никарагуа.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Лавров напомнил, что вечером 7 ноября, после завершения выборов в Никарагуа, в Белом доме выступили с отказом признавать их итоги, а также призвали все другие страны поступить таким же образом.

«Считаем это неприемлемым, и такую линию мы решительно осуждаем», — заявил он.

RT вёл трансляцию пресс-конференции.

В августе в Госдепе США заявили, что решение властей Никарагуа запретить последней оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах говорит об их желании остаться у власти любой ценой.