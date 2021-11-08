Лавров осудил призывы по непризнанию выборов в Никарагуа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил линию США по непризнанию выборов в Никарагуа.
Лавров осудил призывы по непризнанию выборов в Никарагуа
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Лавров напомнил, что вечером 7 ноября, после завершения выборов в Никарагуа, в Белом доме выступили с отказом признавать их итоги, а также призвали все другие страны поступить таким же образом.

«Считаем это неприемлемым, и такую линию мы решительно осуждаем», — заявил он.

RT вёл трансляцию пресс-конференции.

В августе в Госдепе США заявили, что решение властей Никарагуа запретить последней оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах говорит об их желании остаться у власти любой ценой.

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