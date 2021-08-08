В США заявили об «утрате доверия» к выборам в Никарагуа

В Госдепе США заявили, что решение президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо запретить последней оппозиционной партии участвовать в ноябрьских выборах говорит об их желании остаться у власти любой ценой.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.

«Соединённые Штаты рассматривают последние недемократические, авторитарные действия режима, вызванные страхом Ортеги перед поражением на выборах, как последний удар по перспективам Никарагуа на проведение свободных и справедливых выборов в конце этого года. Эти выборы, включая их возможные результаты, утратили всякое доверие (США. — RT)», — говорится в тексте заявления ведомства.

В июле в Никарагуа кандидата в президенты страны Ноэля Видаурре и политического комментатора Хайме Арельяно поместили под домашний арест по обвинению в совершении антигосударственных действий. Как известно, после приговора по закону №1055 обвиняемый больше не может занимать государственные выборные должности.

США ранее ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа, включая приближённых президента страны Даниэля Ортеги и членов их семей. В Вашингтоне отметили, что санкционные меры были введены против лиц, которых в Штатах считают причастными к «подрыву демократии» и «подавлению мирных протестов» или связанными с «нарушениями прав человека».