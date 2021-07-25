Полиция арестовала кандидата в президенты Никарагуа

Кандидата в президенты Никарагуа Ноэля Видаурре и политического комментатора Хайме Арельяно поместили под домашний арест по обвинению в совершении антигосударственных действий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы национальной полиции страны.

В тексте публикации отмечается, что правоохранители начали расследование в отношении указанных лиц «за совершение действий, подрывающих независимость, суверенитет и самоопределение, подстрекательство к иностранному вмешательству во внутренние дела, просьбы к военному вторжению» и прочих нарушений в соответствии со ст. 1 закона №1055 «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира».

Оба подозреваемых находятся дома под наблюдением полиции. Примечательно, что после приговора по закону №1055 обвиняемый больше не может занимать государственные выборные должности.

США на прошлой неделе ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа, включая приближённых президента страны Даниэля Ортеги и членов их семей. В Вашингтоне отметили, что санкционные меры были введены против лиц, которых в штатах считают причастными к «подрыву демократии» и «подавлению мирных протестов» или связанными с «нарушениями прав человека».