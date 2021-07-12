США ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ввели ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближённых президента страны Даниэля Ортеги и членов их семей.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«США ограничивают выдачу виз 100 гражданам Никарагуа, связанным с режимом Ортеги-Мурильо... Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и представителей судебной системы Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также ряда членов их семей. Госдепартамент аннулировал все визы в США, которыми обладали эти лица», — сообщил Блинкен.

Уточняется, что США ввели санкции против лиц, которых считают причастными к «подрыву демократии» и «подавлению мирных протестов» или связанными с «нарушениями прав человека».

Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции в отношении Гонконга ещё на год.