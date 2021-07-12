США ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ввели ограничения в отношении 100 граждан Никарагуа, включая приближённых президента страны Даниэля Ортеги и членов их семей.
США ввели ограничения против 100 официальных лиц Никарагуа
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

«США ограничивают выдачу виз 100 гражданам Никарагуа, связанным с режимом Ортеги-Мурильо... Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении 100 членов Национальной ассамблеи Никарагуа и представителей судебной системы Никарагуа, включая прокуроров и судей, а также ряда членов их семей. Госдепартамент аннулировал все визы в США, которыми обладали эти лица», — сообщил Блинкен.

Уточняется, что США ввели санкции против лиц, которых считают причастными к «подрыву демократии» и «подавлению мирных протестов» или связанными с «нарушениями прав человека».

Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции в отношении Гонконга ещё на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить