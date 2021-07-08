Байден продлил санкции по Гонконгу на год
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
«Ситуация относительно Гонконга, включая недавние действия, предпринятые КНР с целью подрыва автономии Гонконга, по-прежнему являются необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — отметил Байден.
Американский лидер заявил, что в связи с этим было принято решение продлить соответствующие санкции на год.
В МИД КНР ранее призвали Соединённые Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела страны и ситуацию в Гонконге. В Пекине отрицают позицию Вашингтона по подрыву автономии в Гонконге.