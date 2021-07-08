Байден продлил санкции по Гонконгу на год

Президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу ещё на год.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Ситуация относительно Гонконга, включая недавние действия, предпринятые КНР с целью подрыва автономии Гонконга, по-прежнему являются необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что в связи с этим было принято решение продлить соответствующие санкции на год.

В МИД КНР ранее призвали Соединённые Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела страны и ситуацию в Гонконге. В Пекине отрицают позицию Вашингтона по подрыву автономии в Гонконге.