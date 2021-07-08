Байден продлил санкции по Гонконгу на год

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу ещё на год.
Байден продлил санкции по Гонконгу на год
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Ситуация относительно Гонконга, включая недавние действия, предпринятые КНР с целью подрыва автономии Гонконга, по-прежнему являются необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что в связи с этим было принято решение продлить соответствующие санкции на год.

В МИД КНР ранее призвали Соединённые Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела страны и ситуацию в Гонконге. В Пекине отрицают позицию Вашингтона по подрыву автономии в Гонконге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить