Китай призвал США и Японию прекратить вмешательство во внутренние дела

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Китай призывает США и Японию прекратить вмешательство во внутренние дела страны и ситуацию в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в заявлении МИД КНР.
Китай призвал США и Японию прекратить вмешательство во внутренние дела
  • Reuters

«Мы требуем, чтобы США и Япония серьёзно отнеслись к озабоченности КНР, строго придерживались принципа «одного Китая», немедленно прекратили вмешиваться во внутренние дела КНР и немедленно прекратили причинять ущерб интересам Китая», — подчеркнули в китайском МИД.

Там добавили, что примут все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров высказались за мир и стабильность в Тайваньском проливе.

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