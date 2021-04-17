Китай призвал США и Японию прекратить вмешательство во внутренние дела
- Reuters
«Мы требуем, чтобы США и Япония серьёзно отнеслись к озабоченности КНР, строго придерживались принципа «одного Китая», немедленно прекратили вмешиваться во внутренние дела КНР и немедленно прекратили причинять ущерб интересам Китая», — подчеркнули в китайском МИД.
Там добавили, что примут все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности.
Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров высказались за мир и стабильность в Тайваньском проливе.