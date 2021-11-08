Даниэль Ортега лидирует на выборах президента Никарагуа с 75,92% голосов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства после подсчёта 97,74% голосов, он набирает 75,92%. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного совета Бренда Роча в эфире Canal 4.

«Альянс «Сандинистский фронт» набирает 2 053 342 голосов, или 75,92%», — сказала Роча журналистам, её слова приводит РИА Новости.

Явка на выборах составила 65,23%, отметила она.

Выборы в Никарагуа прошли 7 ноября. Даниэль Ортега избирается в паре с супругой, вице-президентом Росарио Мурильо.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс притворством. По его словам, выборы не были «ни свободными, ни честными» и «определённо не демократичными».

В Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием, также к поздравлениям присоединился президент Кубы Мигель Диас-Канель.