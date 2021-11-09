Панама не признаёт результаты выборов в Никарагуа

Власти Панамы не считают легитимными прошедшие в Никарагуа президентские выборы.

«Правительство Республики Панама… выражает сожаление в связи с тем, что всеобщие выборы в Никарагуа, состоявшиеся 7 ноября 2021 года, не обеспечили минимальных гарантий, необходимых для проведения свободного, основанного на широком участии всех заинтересованных сторон, справедливого и прозрачного электорального процесса», — говорится в сообщении МИД Панамы.

Ведомство призвало правительство Никарагуа «выполнить свои международные обязательства, незамедлительно освободить политических заключённых и восстановить все их гражданские и политические права».

Ранее сообщалось, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства после подсчёта 97,74% голосов, он набирает 75,92%.

Президент США Джо Байден назвал выборный процесс в Никарагуа притворством. В Совете ЕС заявили, что выборы в Никарагуа «прошли без демократических гарантий, а их результатам не хватает легитимности».