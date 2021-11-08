Брюссель изучает возможность санкций против авиакомпаний из-за мигрантов на границе ЕС

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Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые причастны к транспортировке людей в Белоруссию, заявила Еврокомиссия.
Брюссель изучает возможность санкций против авиакомпаний из-за мигрантов на границе ЕС
  • AP

«ЕС изучает возможности введения санкций, в том числе путём включения в чёрные списки, в отношении авиакомпаний третьих стран, которые участвуют в трафике людей», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Она также призвала государства ЕС как можно скорее утвердить расширенный режим санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на границе стран ЕС.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с мигрантами на польской границе Польша закрывает пункт пропуска «Кузница».

По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тыс. мигрантов.

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