Салливан высказался о политике Байдена

Короткая ссылка
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN высказался о политике американского лидера Джо Байдена.
Салливан высказался о политике Байдена
  • AP

По его словам, «Байден в принципиальной манере отошёл от политики президента Трампа и явно отверг идею «Америка на первом месте». 

«Он даже сказал, что принцип «Америка на первом месте» на деле ставит её на последнее. Байден совершил уже два путешествия в Европу», — цитирует ТАСС Салливана.

Помощник президента рассказал, что «во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы, чтобы противостоять Китаю, который работает не по правилам рыночной экономики».

«Во время второго он разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам», — заявил он.

В начале октября сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры о дальнейшем пути выстраивания отношений с французским послом Филиппом Этьеном. 

Также Блинкен заявлял, что США и ЕС обладают большим потенциалом сотрудничества, особенно в области торговли и технологий.

В конце октября Соединённые Штаты и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий, введённых при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Стороны намерены работать над новым соглашением по стали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить