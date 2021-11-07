Салливан высказался о политике Байдена
- AP
По его словам, «Байден в принципиальной манере отошёл от политики президента Трампа и явно отверг идею «Америка на первом месте».
«Он даже сказал, что принцип «Америка на первом месте» на деле ставит её на последнее. Байден совершил уже два путешествия в Европу», — цитирует ТАСС Салливана.
Помощник президента рассказал, что «во время первого он разрешил тянувшийся на протяжении 17 лет спор между Boeing и Airbus и создал схему для дальнейшего взаимодействия США и Европы, чтобы противостоять Китаю, который работает не по правилам рыночной экономики».
«Во время второго он разрешил спор, возникший при президенте Трампе по тарифам», — заявил он.
В начале октября сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры о дальнейшем пути выстраивания отношений с французским послом Филиппом Этьеном.
Также Блинкен заявлял, что США и ЕС обладают большим потенциалом сотрудничества, особенно в области торговли и технологий.
В конце октября Соединённые Штаты и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий, введённых при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Стороны намерены работать над новым соглашением по стали.