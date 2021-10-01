Блинкен заявил о большом потенциале сотрудничества США и ЕС
- Reuters
Об этом сообщает La Stampa.
«Если США и ЕС объединят усилия в таких сферах, как торговля и технологии, у нас появится потрясающая способность определить будущее: правила, нормы, стандарты торговли и использования технологий. Мы должны решать проблемы, добиваясь конкретного результата для наших граждан», — сказал Блинкен.
По его словам, у Европы и США полностью совпадают оценки стратегии, которую использует Китай в торговле.
Ранее сообщалось, что на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 21—22 октября обсудят проблему роста цен на энергоносители в Европе.