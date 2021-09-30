Рост цен на энергоносители в Европе обсудят на саммите ЕС

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На саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе 21—22 октября обсудят проблему роста цен на энергоносители в Европе.
Рост цен на энергоносители в Европе обсудят на саммите ЕС
  • © AP Photo / Bela Szandelszky

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы Европейского совета Баренда Лейтса.

«Европа, как и многие другие регионы, испытывает значительный рост цен на энергоносители, поэтому председатель Европейского совета принял решение включить этот вопрос в повестку дня заседания 21—22 октября», — рассказал Лейтс.

Ранее стало известно, что Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 4 октября примет старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

30 сентября стоимость ноябрьского фьючерса в Европе в ходе торгов составила $1187 за 1 тыс. куб. м и обновила исторический рекорд.

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