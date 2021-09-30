Цена на газ в Европе достигла $1187 за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьского фьючерса в Европе в ходе торгов 30 сентября составила $1187 за 1 тыс. куб. м и обновила исторический рекорд.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1187,45 за 1 тыс. куб. м, или €99 за МВт⋅ч.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

28 сентября цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.