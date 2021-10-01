Блинкен провёл переговоры с вернувшимся в США послом Франции

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры о дальнейшем пути выстраивания отношений с французским послом Филиппом Этьеном. Об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны предварительно обсудили запланированную поездку Блинкена в Париж.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в настоящее время отношения Парижа и Вашингтона переживают серьёзный кризис.

28 сентября французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что посол страны возвращается в США «с ясным переговорным мандатом».