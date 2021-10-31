США и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий

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Соединённые Штаты и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий, введённых при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа. Стороны намерены работать над новым соглашением по стали.
США и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

Согласно заявлению, которое опубликовал телеканал ABC, США освободят от пошлин импорт стали и алюминия из ЕС.

Вместе с этим Евросоюз обязуется отменить контрпошлины на товары из США.

Как написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к такому соглашению сторонам удалось прийти по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Рада сообщить, что мы с Байденом достигли соглашения о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий и о совместной работе над новым глобальным соглашением по устойчивой металлургии», — заявила она.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Тем, кто не намерен платить налог, он предложил «перенести производство в США».

В том же году Евросоюз принял ответные меры в отношении торговых пошлин США.

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