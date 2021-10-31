США и Евросоюз договорились приостановить действие таможенных пошлин на сталь и алюминий
- © Jens Kalaene
- globallookpress.com
Согласно заявлению, которое опубликовал телеканал ABC, США освободят от пошлин импорт стали и алюминия из ЕС.
Вместе с этим Евросоюз обязуется отменить контрпошлины на товары из США.
Как написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к такому соглашению сторонам удалось прийти по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
«Рада сообщить, что мы с Байденом достигли соглашения о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий и о совместной работе над новым глобальным соглашением по устойчивой металлургии», — заявила она.
В марте 2018 года президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Тем, кто не намерен платить налог, он предложил «перенести производство в США».
В том же году Евросоюз принял ответные меры в отношении торговых пошлин США.