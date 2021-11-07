В Общественной палате прокомментировалb заход в Чёрное море военных кораблей США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заход в акваторию Чёрного моря американских военных кораблей.

«Безусловно, это очередная попытка накалить ситуацию в акватории Чёрного моря. Мы все прекрасно понимаем, что даже на официальном уровне, в публичном пространстве и США, и представители Великобритании говорят о том, что для них крайне важно показать России, что она не является полноправным хозяином акватории Чёрного моря и что постоянные заходы американских военных кораблей — это не просто единичные случаи, это целенаправленная стратегия… Это целенаправленная попытка играть на наших нервах», — подчеркнул Данюк.

При этом он отметил, что «провокация, которая теоретически может случиться, безусловно, не останется без последствий».

«Наш министр обороны выступил как дипломат, он очень аккуратно, дипломатично дал понять, что мы понимаем, с какой целью военные корабли НАТО заходят в Чёрное море, мы понимаем, что таким образом нас проверяют, но, несмотря на это, мы будем любую потенциальную попытку провокации воспринимать как угрозу национальной безопасности», — заключил собеседник RT.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.

Он отметил, что таким образом происходит постоянная проверка Вооружённых сил России в акватории Чёрного моря.