В Госдепе назвали конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией

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Диалог по вопросам стратегической стабильности между Соединёнными Штатами и Россией к настоящему времени был конструктивным и полезным. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе назвали конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Мы вовлечены в диалог по стратегической стабильности с Россией, он конструктивен и полезен», — сказал Прайс.

По его словам, ядерные державы должны участвовать в подобных переговорах по контролю над вооружениями.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.

Посол России в США Анатолий Антонов также сообщал, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении.

По его словам, Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.

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