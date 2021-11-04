В Госдепе назвали конструктивным диалог по стратегической стабильности между США и Россией
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«Мы вовлечены в диалог по стратегической стабильности с Россией, он конструктивен и полезен», — сказал Прайс.
По его словам, ядерные державы должны участвовать в подобных переговорах по контролю над вооружениями.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее положительно оценил диалог России и США по стратегической стабильности.
Посол России в США Анатолий Антонов также сообщал, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении.
По его словам, Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.