Иск против задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» подала канадская компания

Иск против российского судна «Академик Иоффе» Института океанологии РАН, задержанного в Дании, подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Об этом заявили в посольстве России в Копенгагене.