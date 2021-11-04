Иск против задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» подала канадская компания
«Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна «Академик Иоффе», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержано в Дании по иску третьей стороны.
На борту российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое задержали в Дании, находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.