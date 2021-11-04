Госдеп санкционировал выезд госслужащих США из Эфиопии из-за конфликта

Часть госслужащих США и члены их семей, которые находятся в Эфиопии, могут добровольно покинуть страну из-за внутреннего конфликта, говорится в заявлении американского посольства в Аддис-Абебе.

«Департамент 3 ноября санкционировал добровольный выезд из Эфиопии неосновных государственных служащих США и членов семей сотрудников из-за вооружённого конфликта, гражданских беспорядков и возможных перебоев со снабжением», — следует из документа.

Власти Соединённых Штатов призвали американцев, находящихся на территории Эфиопии, также рассмотреть возможность покинуть страну, отметив, что находиться на её территории сейчас небезопасно.

«Общественные беспорядки и инциденты с применением насилия на этнической почве могут произойти без предупреждения. Вероятна дальнейшая эскалация», — отметили в дипмиссии.

По данным AFP, правительство Эфиопии ранее решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.

В августе в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам Народного фронта освобождения Тыграя.

Кроме того, летом мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.