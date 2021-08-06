В Эфиопии высказались о действиях повстанцев из Тыграя

Вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), заявили в МИД Эфиопии.

«В связи с новыми атаками в соседних регионах Афар и Амхара НФОТ демонстрирует свою воинственность и делает любые попытки к установлению мира недостижимыми», — говорится в документе МИД, опубликованном в Twitter.

Press Statement on preoccupying issues in #Ethiopia and the way forward pic.twitter.com/f7SAMx5CbH — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) August 6, 2021

Отмечается, что власти будут вынуждены провести мобилизацию всего оборонительного потенциала, если мирные инициативы останутся без ответа.

В МИД Эфиопии подчеркнули, что мировое сообщество должно оказать на НФОТ давление.

28 июня сообщалось, что в регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле.