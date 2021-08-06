В Эфиопии высказались о действиях повстанцев из Тыграя

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Вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), заявили в МИД Эфиопии.
В Эфиопии высказались о действиях повстанцев из Тыграя
  • Reuters

«В связи с новыми атаками в соседних регионах Афар и Амхара НФОТ демонстрирует свою воинственность и делает любые попытки к установлению мира недостижимыми», — говорится в документе МИД, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что власти будут вынуждены провести мобилизацию всего оборонительного потенциала, если мирные инициативы останутся без ответа.

В МИД Эфиопии подчеркнули, что мировое сообщество должно оказать на НФОТ давление.

28 июня сообщалось, что в регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле.

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