AFP: правительство Эфиопии вводит в стране режим ЧП
- Reuters
#BREAKING Ethiopia declares nationwide emergency as rebels advance: state media pic.twitter.com/efj4DOv4CW— AFP News Agency (@AFP) November 2, 2021
Накануне эфиопские власти сообщали, что повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча, который находится на севере страны.
Вместе с тем повстанцы заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча, сообщало РИА Новости.
В августе в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам «Народного фронта освобождения Тыграя».
Кроме того, лето мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.