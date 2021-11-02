AFP: правительство Эфиопии вводит в стране режим ЧП

Правительство Эфиопии решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Ethiopia declares nationwide emergency as rebels advance: state media pic.twitter.com/efj4DOv4CW — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2021

Накануне эфиопские власти сообщали, что повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) убили более 100 жителей города Комбольча, который находится на севере страны.

Вместе с тем повстанцы заявили о захвате городов Дэссе и Комбольча, сообщало РИА Новости.

В августе в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам «Народного фронта освобождения Тыграя».

Кроме того, лето мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.