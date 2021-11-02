Глава МИД Японии выразил надежду на развитие преемником диалога с Россией

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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который вскоре займёт пост генсека правящей Либерально-демократической партии, выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией.

Он напомнил, что Москва и Токио работали над решением территориальных вопросов и заключением мирного договора.

«Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией», — приводит слова Мотэги РИА Новости.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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