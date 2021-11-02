Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море

Американская атомная подлодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, которая не была отмечена на карте.

Об этом сообщает портал Института ВМС США (USNI).

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий 7-м флотом США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности», — говорится в заявлении официального представителя 7-го флота Хейли Симс.

Столкновение при участии атомной ударной подлодки США Connecticut в международных водах Индо-Тихоокеанского региона произошло в октябре. Известно, что ядерная силовая установка субмарины не была задета.

В КНР ранее призвали Вашингтон опубликовать детали произошедшего с атомной подлодкой.