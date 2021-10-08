В КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой

США должны предоставить международному сообществу детали инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлечённые в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях», — цитирует ТАСС слова Лицзяня на пресс-конференции.

Он отметил, что США должны сообщить точное место происшествия, цель похода, подробности о том, с чем субмарина столкнулась, была ли утечка радиации и нанесён ли вред окружающей среде.

Ранее стало известно, что атомная ударная подводная лодка США USS Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.