В КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой
- © Amanda R. Gray/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлечённые в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях», — цитирует ТАСС слова Лицзяня на пресс-конференции.
Он отметил, что США должны сообщить точное место происшествия, цель похода, подробности о том, с чем субмарина столкнулась, была ли утечка радиации и нанесён ли вред окружающей среде.
Ранее стало известно, что атомная ударная подводная лодка США USS Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.