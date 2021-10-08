В КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой

Короткая ссылка
США должны предоставить международному сообществу детали инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В КНР призвали США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой
  • © Amanda R. Gray/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США и другие вовлечённые в него страны должны проинформировать о соответствующих деталях», — цитирует ТАСС слова Лицзяня на пресс-конференции.

Он отметил, что США должны сообщить точное место происшествия, цель похода, подробности о том, с чем субмарина столкнулась, была ли утечка радиации и нанесён ли вред окружающей среде.

Ранее стало известно, что атомная ударная подводная лодка США USS Connecticut столкнулась с неизвестным подводным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить