В Сеуле отметили необходимость сотрудничества с Москвой в сфере здравоохранения
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Представитель Сеула подчеркнул важность сотрудничества в сфере медицины после урока, который преподнесла всем «коронавирусная эпоха».
«Учитывая важность регионов Дальнего Востока и особенности корейско-российских отношений, Министерство иностранных дел (Южной Кореи. — RT) уделит особое внимание развитию сотрудничества в области медицины и здравоохранения. Видим в этом большой потенциал», — сказал Чхве Чжон Гон.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.