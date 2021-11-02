В Сеуле отметили необходимость сотрудничества с Москвой в сфере здравоохранения

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Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, сообщили в Минвостокразвития по итогам переговоров министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.
В Сеуле отметили необходимость сотрудничества с Москвой в сфере здравоохранения
  • AP
  • © Lee Jin-man

Представитель Сеула подчеркнул важность сотрудничества в сфере медицины после урока, который преподнесла всем «коронавирусная эпоха».

«Учитывая важность регионов Дальнего Востока и особенности корейско-российских отношений, Министерство иностранных дел (Южной Кореи. — RT) уделит особое внимание развитию сотрудничества в области медицины и здравоохранения. Видим в этом большой потенциал», — сказал Чхве Чжон Гон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.

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