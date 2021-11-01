В посольстве сообщили о выписке всех отравившихся в отеле Хургады россиян

Короткая ссылка
Все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургаде, выписаны. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире.
В посольстве сообщили о выписке всех отравившихся в отеле Хургады россиян
  • AP

«По имеющейся информации, все российские туристы, госпитализированные в египетском курортном городе Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, — говорится в заявлении в Twitter.

Дипломаты уточнили, что пожелавших покинуть отель россиян туроператоры разместили в других гостиницах.

Ранее Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить