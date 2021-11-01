В посольстве сообщили о выписке всех отравившихся в отеле Хургады россиян
- AP
«По имеющейся информации, все российские туристы, госпитализированные в египетском курортном городе Хургаде с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны, — говорится в заявлении в Twitter.
Дипломаты уточнили, что пожелавших покинуть отель россиян туроператоры разместили в других гостиницах.
Ранее Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.