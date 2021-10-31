Генпрокуратура Египта расследует отравление туристов в отеле в Хургаде

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В Генеральной прокуратуре Египта сообщили, что ведомство ведёт расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно данным Генпрокуратуры, в общей сложности госпитализированы 29 туристов из России, 14 — из Эстонии, четыре — из Чехии.

Отмечается, что специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчёта с результатами анализов. Также были опрошены врачи, наблюдающие за госпитализированными, сами отравившиеся туристы, а также те постояльцы отеля, которые не отравились, хотя ели тот же ужин.

В прокуратуре сообщили, что «опрошенные Генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку».

Также сообщается, что решением Минтуризма отель закрыт в связи с наличием угрозы для здоровья гостей, а также из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом. 

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор готов юридически помочь российским туристам, отравившимся в отеле египетского города Хургада.

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