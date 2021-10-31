Роспотребнадзор готов юридически помочь отравившимся в Египте туристам

Роспотребнадзор готов юридически помочь российским туристам, отравившимся в отеле египетского города Хургада.

«Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков. В адрес Египетской Республики по линии МИД направлены запросы по ситуации», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Пострадавшие могут направить обращение, заполнив специальную форму на сайте Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.

В AMC Royal в Хугарде ранее отравились 40 человек. По распоряжению прокуратуры гостиница приостановила работу.

Отравившихся российских туристов планируют выписать из больницы в воскресенье, 31 октября.