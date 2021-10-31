Число отравившихся в отеле Хургады россиян выросло до 40
«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — передаёт ТАСС.
Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизням ничто не угрожает.
По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределённый срок за нарушение норм санитарных норм.
Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.