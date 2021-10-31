Число отравившихся в отеле Хургады россиян выросло до 40

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Число отравившихся в хургадском отеле AMC Royal Hotel российских туристов достигло 40. Об этом сообщили в Федерации туристических палат Египта.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизням ничто не угрожает.

По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределённый срок за нарушение норм санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.

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