Число отравившихся в отеле Хургады россиян выросло до 40

Число отравившихся в хургадском отеле AMC Royal Hotel российских туристов достигло 40. Об этом сообщили в Федерации туристических палат Египта.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — передаёт ТАСС.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизням ничто не угрожает.

По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределённый срок за нарушение норм санитарных норм.

Ранее сообщалось, что в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.