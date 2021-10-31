Порядка 30 человек госпитализированы с отравлением из отеля в Хургаде
«Произошло массовое отравление граждан России, всех заболевших везут в госпиталь», — сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот отель поехали на отдых родственники.
Он добавил, что его супруге «стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда», их на скорой отправили в больницу.
По информации Сабирова, среди пострадавших в основном дети от двух лет. У большинства из них высокая температура, рвота, диарея, врачи ставят капельницы.
По его информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
Ранее стало известно, что египетские отели смогут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Египет одним из наиболее популярных маршрутов у российских туристов.