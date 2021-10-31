Порядка 30 человек госпитализированы с отравлением из отеля в Хургаде

Короткая ссылка
В отеле AMC Royal Hotel (город Хургада) в Египте госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.

«Произошло массовое отравление граждан России, всех заболевших везут в госпиталь», — сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот отель поехали на отдых родственники.

Он добавил, что его супруге «стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда», их на скорой отправили в больницу.

По информации Сабирова, среди пострадавших в основном дети от двух лет. У большинства из них высокая температура, рвота, диарея, врачи ставят капельницы.

По его информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Ранее стало известно, что египетские отели смогут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Египет одним из наиболее популярных маршрутов у российских туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить