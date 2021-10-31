Порядка 30 человек госпитализированы с отравлением из отеля в Хургаде

В отеле AMC Royal Hotel (город Хургада) в Египте госпитализированы с отравлением порядка 30 российских туристов.

«Произошло массовое отравление граждан России, всех заболевших везут в госпиталь», — сообщил РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот отель поехали на отдых родственники.

Он добавил, что его супруге «стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда», их на скорой отправили в больницу.

По информации Сабирова, среди пострадавших в основном дети от двух лет. У большинства из них высокая температура, рвота, диарея, врачи ставят капельницы.

По его информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Ранее стало известно, что египетские отели смогут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала Египет одним из наиболее популярных маршрутов у российских туристов.