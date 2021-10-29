В АТОР назвали популярные направления среди россиян на нерабочие дни

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала популярные направления среди россиян на нерабочие дни.
В АТОР назвали популярные направления среди россиян на нерабочие дни
  • Pixabay

«Самым популярным внутрироссийским направлением у организованных туристов, которые планируют отправиться в отпуск с 30 октября по 7 ноября, стал Краснодарский край. По оценкам нескольких туроператоров, на этот регион приходится до 50% всех продаж», — заявила она в беседе с НСН.

Второе место занимает Московская область.

Что касается зарубежных туров, то операторы фиксируют рекордный спрос на курорты Египта в период ноябрьских праздников, сказала Ломидзе.

«Туристы соскучились по Красному морю, в связи с этим рейсы загружены более чем на 75%. Также отмечу, что мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники практически не осталось», — добавила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты в Турцию и Египет.

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