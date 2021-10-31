Врачи планируют выписать отравившихся в Хургаде российских туристов в течение дня

Короткая ссылка
Отравившихся в египетском городе Хургада российских туристов планируется выписать из больницы 31 октября, в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов.
Врачи планируют выписать отравившихся в Хургаде российских туристов в течение дня
  • РИА Новости

«Всех сегодня должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal», — сказал он.

В хургадском отеле AMC Royal ранее отравились 40 человек. 

По распоряжению прокуратуры гостиница приостановила работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить