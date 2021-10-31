Врачи планируют выписать отравившихся в Хургаде российских туристов в течение дня

Отравившихся в египетском городе Хургада российских туристов планируется выписать из больницы 31 октября, в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Каире Илья Водянов.

РИА Новости

«Всех сегодня должны выписать из больницы. 40 человек отравились в отеле AMC Royal», — сказал он. В хургадском отеле AMC Royal ранее отравились 40 человек. По распоряжению прокуратуры гостиница приостановила работу.