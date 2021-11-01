NI: Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Киева после дрона в Донбассе

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Россия может выйти за рамки резких слов после того, как в Донбассе применился ударный турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом сообщается в журнале National Interest.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, Москва считает нарушением Минских соглашений использование турецких ударных дронов на линии разграничения, в то время как Украина с этим не согласна.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, ВСУ используют беспилотники для защиты и «дальше будут действовать именно по этому принципу».

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