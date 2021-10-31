Блинкен ответил на вопрос, окажут ли США помощь Тайваню в случае «нападения»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил о приверженности Вашингтона обязательствам по обеспечению оборонных возможностей Тайваня. При этом глава Госдепа не дал прямого ответа на вопрос, окажут ли Соединённые Штаты поддержку острову в случае, если он подвергнется агрессии.

«Ничего не изменилось в нашем подходе к Тайваню. У нас есть долгосрочные обязательства в рамках договорённостей, которые Байден активно поддерживал, когда ещё был в сенате, и которые заключаются в том, чтобы обеспечивать оборонные возможности Тайваня», — сказал Блинкен.

Телеведущая отметила, что госсекретарь отвечает «на очень дипломатическом языке».

«Не могли бы вы для тех, кто не понимает дипломатический язык, пояснить, что именно это значит? Говорите ли вы, что США не придут на помощь Тайваню в случае атаки на него?» — повторила журналистка, попросив ответить утвердительно или отрицательно.

В ответ на это Блинкен вновь подчеркнул, что единственное, что он может сказать, — это то, что США «остаются твёрдо привержены взятым на себя обязательствам в рамках договорённостей с Тайванем».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. При этом он отметил, что США не отступят от своих позиций и взглядов, а также подтвердил готовность встать на защиту Тайваня в случае возможной агрессии против него.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявления президента не означают каких-либо сдвигов в американской политике в отношении острова.

В МИД КНР после этого напомнили, что Пекин выступает против любых военных и официальных контактов между США и Тайванем и призывает Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая».