Псаки прокомментировала слова Байдена о готовности защитить Тайвань
- AP
«Президент не объявлял о каких-либо изменениях в нашей политике в отношении Тайваня, не принимал подобных решений. В нашей политике ничего не изменилось», — сказала она.
Псаки добавила, что все отношения между Вашингтоном и Тайбэем регулируются законом об отношениях с Тайванем.
Ранее Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.
При этом он отметил, что США не отступят от своих позиций и взглядов, а также подтвердил готовность встать на защиту Тайваня в случае возможной агрессии против него.