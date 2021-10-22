Псаки прокомментировала слова Байдена о готовности защитить Тайвань

Заявления президента США Джо Байдена о готовности встать на защиту Тайваня в случае «агрессии» Китая не означают каких-либо сдвигов в американской политике в отношении острова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент не объявлял о каких-либо изменениях в нашей политике в отношении Тайваня, не принимал подобных решений. В нашей политике ничего не изменилось», — сказала она.

Псаки добавила, что все отношения между Вашингтоном и Тайбэем регулируются законом об отношениях с Тайванем.

Ранее Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.

При этом он отметил, что США не отступят от своих позиций и взглядов, а также подтвердил готовность встать на защиту Тайваня в случае возможной агрессии против него.