Псаки прокомментировала слова Байдена о готовности защитить Тайвань

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Заявления президента США Джо Байдена о готовности встать на защиту Тайваня в случае «агрессии» Китая не означают каких-либо сдвигов в американской политике в отношении острова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки прокомментировала слова Байдена о готовности защитить Тайвань
  • AP

«Президент не объявлял о каких-либо изменениях в нашей политике в отношении Тайваня, не принимал подобных решений. В нашей политике ничего не изменилось», — сказала она.

Псаки добавила, что все отношения между Вашингтоном и Тайбэем регулируются законом об отношениях с Тайванем.

Ранее Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем.

При этом он отметил, что США не отступят от своих позиций и взглядов, а также подтвердил готовность встать на защиту Тайваня в случае возможной агрессии против него.

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