Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем

Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но, по его словам, Вашингтон не отступит от своих позиций.

«Я разговаривал с (лидером КНР) Си Цзиньпином больше раз, чем с кем-либо другим из мировых лидеров. Вы можете услышать: «Байден хочет новую начать холодную войну с Китаем«». Я не хочу холодной войны с Китаем», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Он отметил при этом, что США не отступят от своих позиций и взглядов.

Также Байден заявил, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны КНР.

Ранее в Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты.