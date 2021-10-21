В Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты

Администрация США считает, что новые разработки вооружений КНР усиливают напряжённость в азиатском регионе и за его пределами. Об этом заявил представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

«Я не собираюсь комментировать какие-либо конкретные сообщения», — цитирует РИА Новости Жан-Пьера.

По его словам, в США «чётко обозначили озабоченность военными разработками Китая, которые лишь усиливают напряжённость в регионе и за его пределами».

Ранее стало известно, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.