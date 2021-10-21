В Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты
- Reuters
- © KCNa
«Я не собираюсь комментировать какие-либо конкретные сообщения», — цитирует РИА Новости Жан-Пьера.
По его словам, в США «чётко обозначили озабоченность военными разработками Китая, которые лишь усиливают напряжённость в регионе и за его пределами».
Ранее стало известно, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.