В Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты

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Администрация США считает, что новые разработки вооружений КНР усиливают напряжённость в азиатском регионе и за его пределами. Об этом заявил представитель Белого дома Карин Жан-Пьер
В Белом доме прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты
  • Reuters
  • © KCNa

«Я не собираюсь комментировать какие-либо конкретные сообщения», — цитирует РИА Новости Жан-Пьера.

По его словам, в США «чётко обозначили озабоченность военными разработками Китая, которые лишь усиливают напряжённость в регионе и за его пределами».

Ранее стало известно, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

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